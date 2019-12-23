Дитрих анонсировал запуск грузовых составов по Крымскому мосту с 1 июля 2020г

23.12.19 15:21

© РИА Новости. Сергей Гунеев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Грузовое железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать с 1 июля, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих президенту Владимиру Путину в понедельник в ходе поездки по мосту через Керченский пролив, открывающей пассажирское движение по объекту.

"Один путь полностью готов сейчас для грузовых перевозок. Второй нам нужно еще дотянуть. На мосту все готово, в тоннеле (рядом с крымской станцией Багерово - ИФ) все готово, между ними путь надо еще отбалластировать", - сказал глава Минтранса, отвечая на соответствующий вопрос главы государства.

"Мы сейчас смонтировали всю автоматику, система централизации и блокировки работает полностью - мы едем по сигналам. На той стороне на подходе (со стороны Таманского полуострова - ИФ) нужно еще доделать автоматику. Мы ее смонтировали, остались пусконаладочные работы. То есть часть работ нам нужно, наверное, до конца февраля - в самом начале марта мы закончим", - добавил чиновник.

"Ну и (предстоит окончательно решить - ИФ) часть вопросов по транспортной безопасности, связанные с досмотром грузовых поездов со стороны российских железных дорог с Тамани. Поэтому попросили у Вас разрешить нам передвинуть срок до 1 июля. К этому времени все будет полностью доделано", - сказал Дитрих.

В ходе поездки строители моста также сообщили Путину, что по объекту будет возможно движение грузовых составов со скоростью до 80 км/ч. Сам президент в рамках официальной церемонии открытия движения на станции Тамань-Пассажирская отметил, что в 2020 г. по транспортному переходу планируется перевезти 13 млн тонн грузов.