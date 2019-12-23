Более 40 машин "скорой помощи" получили больницы Ингушетии

23.12.19 15:24

© РИА Новости. Нина Зотина

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководители медучреждений Ингушетии получили ключи от новых автомобилей "скорой помощи", сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг " в пресс-службе республиканского парламента.

"Всего регион получил 42 автомобиля класса "В" скорой медицинской помощи российского производства, из них 17 машин Ford Transit, в том числе три реанимобиля, и 25 единиц "Газель Next" , - сказал представитель Народного собрания республики.

В церемонии приняли участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магамет Яндиев и главный федеральный инспектор по региону Сергей Гончаров.

Калиматов выразил надежду, что с получением новых автомобилей улучшится оказание экстренной медицинской помощи пациентам. Он поблагодарил федеральный центр за всестороннюю поддержку и помощь в вопросах совершенствования системы здравоохранения Ингушетии.

"Мы делаем очередной важный шаг на пути улучшения медицинского обслуживания наших людей. Все машины оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость и могут преодолеть любое бездорожье. Автопарк станций скорой помощи в значительной степени устарел - почти 60 процентов автомобилей служат более пяти лет. Уверен, сегодняшняя акция позволит устранить этот пробел", - процитировали агентству Калиматова в пресс-службе заксобрания.

По данным пресс-службы, новые машины получили республиканская станция скорой медпомощи, республиканский центр медицины катастроф "Защита", Сунженская станция скорой медпомощи, Малгобекская районная станция "скорой помощи", Карабулакская городская больница, Сунженская районная больница, медучреждения села Галашки и горного Джейрахского районная больница.

Обновление автопарка в больницах региона проходит уже на протяжении трех лет. Так, в 2016 году медучреждения республики получили 13 автомобилей, 10 машин поступило в 2017 году и 18 автомобилей - в 2018 году. Таким образом, нынешнее пополнение спецтранспортом стало четвертым за последние три года. За это время автопарк медицинских организаций пополнился на 83 новых автомобиля.