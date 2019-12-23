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23.12.19 15:30
Урожай зерновых на Ставрополье в 2019г вырос до 9,2 млн т
"Производство зерновых превысило 9,2 млн тонн, что является 3-м результатом в стране", - говорится в сообщении.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минсельхоза, в 2018 году урожай зерновых (включая кукурузу) был собран в объеме 8,9 млн тонн. Таким образом, в этом году урожай увеличился на 3,4%.
Предварительные итоги работы АПК в регионе в 2019 году были подведены в понедельник на совещании под председательством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
В ходе совещания также отмечалось, что собрано порядка 2 млн тонн сахарной свеклы, по урожайности данной культуры край занимает первое место в России. Подсолнечника собрано 600 тыс. тонн (второй результат среди российских регионов).
Кроме того, производство мяса в регионе выросло на 25% - до около 600 тыс. тонн.
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