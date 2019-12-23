Урожай зерновых на Ставрополье в 2019г вырос до 9,2 млн т

23.12.19 15:30

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Урожай зерновых в Ставропольском крае в 2019 году составил более 9,2 млн тонн (с учетом кукурузы), сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Производство зерновых превысило 9,2 млн тонн, что является 3-м результатом в стране", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минсельхоза, в 2018 году урожай зерновых (включая кукурузу) был собран в объеме 8,9 млн тонн. Таким образом, в этом году урожай увеличился на 3,4%.

Предварительные итоги работы АПК в регионе в 2019 году были подведены в понедельник на совещании под председательством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

В ходе совещания также отмечалось, что собрано порядка 2 млн тонн сахарной свеклы, по урожайности данной культуры край занимает первое место в России. Подсолнечника собрано 600 тыс. тонн (второй результат среди российских регионов).

Кроме того, производство мяса в регионе выросло на 25% - до около 600 тыс. тонн.