Вне партии: почему ЕР приостановила членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского
  
Немедленные санкции: США удалось затормозить строительство "Северного потока-2"
   
Сохранить прописку: казанский "Рубин" будет тренировать Леонид Слуцкий
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
23.12.19 15:43

Минтранс просит включить в крымскую ФЦП электрификацию моста и ж/д подходов к нему

© РИА Новости. Екатерина Штукина
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ предлагает включить мероприятия по финансированию электрификации ж/д участков Крымского моста и подходов к нему в федеральную целевую программу (ФЦП) развития республики Крым, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих президенту Владимиру Путину в понедельник в ходе поездки по мосту через Керченский пролив, открывающей пассажирское движение по объекту.

"Украина ее никогда не делала, не планировала, и там не было электрификации. От Джанкоя до Симферополя участок - он электрифицирован по постоянному току, это старая технология, которая практически нигде не применяется. Получается, у нас в Крыму три участка отдельных, которые надо синхронизировать", - сказал он.

"Сейчас мы специально, чтобы не терять время на смену локомотива в Крыму, мы закупили новые современные тепловозы ТЭП70БС. Он (тепловоз - ИФ) хорош тем, что не выжигает контактную сеть, когда идет под ней. Но все равно, когда мы понимаем, что Крым - это наша витрина, гонять тепловозы дизельные, они все равно дымят, это не самое удобное", - отметил Дитрих.

"Поэтому электрификацию и моста, и подхода, и участка до Джанкоя нам обязательно надо предусматривать, будем просить Дмитрия Николаевича Козака, чтобы он нас включил в ФЦП Крыма в ближайшее время", - сказал министр.

"Электрификация до Джанкоя сама по себе стоит 38,8 (млрд руб. - ИФ)", - сказал глава Минтранса, отвечая на соответствующий вопрос главы государства. "Это пять подстанций, это полная контактная сеть", - уточнил чиновник.

В понедельник Путин лично проинспектировал железную дорогу на Крымском мосту и проехал в поезде со стороны Крыма до станции "Керчь - южная" (Краснодарский край). В поездке президента сопровождали министр транспорта Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг, руководители Крыма и Севастополя.

Первый пассажирский поезд, который пройдет по Крымскому мосту, отправился в понедельник из Санкт-Петербурга в Севастополь. Из Москвы первый поезд в Симферополь отправится вечером 24 декабря.

Логистика в Крыму меняется с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально было завершено на прошлой неделе. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность ж/д части транспортного перехода и передал заключение о соответствии госзаказчику проектирования и строительства моста - ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства), Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Теперь пойдут пассажирские поезда по ж/д части моста. Грузовые поезда запустят позже - летом 2020 года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.12.19 16:51
Институт развития интернета проведет конкурс грантов по поддержке проектов для молодежи
.
  23.12.19 16:37
Снега в Москве не обещают как минимум до конца недели
.
  23.12.19 14:42
На МЦД усилили борьбу с незаконными торговцами
.
  23.12.19 14:36
Декабрь в Москве может стать самым теплым и бесснежным за всю историю
.
  23.12.19 11:44
Пятнадцать судов Москвы эвакуированы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва
.
  23.12.19 09:39
Движение на центральных улицах Москвы начнут ограничивать с 28 декабря
.
  21.12.19 01:12
СКР: еще один раненый на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице
.
  20.12.19 16:55
Первый Музей подземной архитектуры может появиться в России
.
  20.12.19 16:29
Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке
.
  20.12.19 14:34
РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket