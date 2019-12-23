|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.12.19 15:43
Минтранс просит включить в крымскую ФЦП электрификацию моста и ж/д подходов к нему
"Украина ее никогда не делала, не планировала, и там не было электрификации. От Джанкоя до Симферополя участок - он электрифицирован по постоянному току, это старая технология, которая практически нигде не применяется. Получается, у нас в Крыму три участка отдельных, которые надо синхронизировать", - сказал он.
"Сейчас мы специально, чтобы не терять время на смену локомотива в Крыму, мы закупили новые современные тепловозы ТЭП70БС. Он (тепловоз - ИФ) хорош тем, что не выжигает контактную сеть, когда идет под ней. Но все равно, когда мы понимаем, что Крым - это наша витрина, гонять тепловозы дизельные, они все равно дымят, это не самое удобное", - отметил Дитрих.
"Поэтому электрификацию и моста, и подхода, и участка до Джанкоя нам обязательно надо предусматривать, будем просить Дмитрия Николаевича Козака, чтобы он нас включил в ФЦП Крыма в ближайшее время", - сказал министр.
"Электрификация до Джанкоя сама по себе стоит 38,8 (млрд руб. - ИФ)", - сказал глава Минтранса, отвечая на соответствующий вопрос главы государства. "Это пять подстанций, это полная контактная сеть", - уточнил чиновник.
В понедельник Путин лично проинспектировал железную дорогу на Крымском мосту и проехал в поезде со стороны Крыма до станции "Керчь - южная" (Краснодарский край). В поездке президента сопровождали министр транспорта Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг, руководители Крыма и Севастополя.
Первый пассажирский поезд, который пройдет по Крымскому мосту, отправился в понедельник из Санкт-Петербурга в Севастополь. Из Москвы первый поезд в Симферополь отправится вечером 24 декабря.
Логистика в Крыму меняется с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально было завершено на прошлой неделе. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность ж/д части транспортного перехода и передал заключение о соответствии госзаказчику проектирования и строительства моста - ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства), Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Теперь пойдут пассажирские поезда по ж/д части моста. Грузовые поезда запустят позже - летом 2020 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket