Минтранс просит включить в крымскую ФЦП электрификацию моста и ж/д подходов к нему

23.12.19 15:43

© РИА Новости. Екатерина Штукина

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ предлагает включить мероприятия по финансированию электрификации ж/д участков Крымского моста и подходов к нему в федеральную целевую программу (ФЦП) развития республики Крым, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих президенту Владимиру Путину в понедельник в ходе поездки по мосту через Керченский пролив, открывающей пассажирское движение по объекту.

"Украина ее никогда не делала, не планировала, и там не было электрификации. От Джанкоя до Симферополя участок - он электрифицирован по постоянному току, это старая технология, которая практически нигде не применяется. Получается, у нас в Крыму три участка отдельных, которые надо синхронизировать", - сказал он.

"Сейчас мы специально, чтобы не терять время на смену локомотива в Крыму, мы закупили новые современные тепловозы ТЭП70БС. Он (тепловоз - ИФ) хорош тем, что не выжигает контактную сеть, когда идет под ней. Но все равно, когда мы понимаем, что Крым - это наша витрина, гонять тепловозы дизельные, они все равно дымят, это не самое удобное", - отметил Дитрих.

"Поэтому электрификацию и моста, и подхода, и участка до Джанкоя нам обязательно надо предусматривать, будем просить Дмитрия Николаевича Козака, чтобы он нас включил в ФЦП Крыма в ближайшее время", - сказал министр.

"Электрификация до Джанкоя сама по себе стоит 38,8 (млрд руб. - ИФ)", - сказал глава Минтранса, отвечая на соответствующий вопрос главы государства. "Это пять подстанций, это полная контактная сеть", - уточнил чиновник.

В понедельник Путин лично проинспектировал железную дорогу на Крымском мосту и проехал в поезде со стороны Крыма до станции "Керчь - южная" (Краснодарский край). В поездке президента сопровождали министр транспорта Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг, руководители Крыма и Севастополя.

Первый пассажирский поезд, который пройдет по Крымскому мосту, отправился в понедельник из Санкт-Петербурга в Севастополь. Из Москвы первый поезд в Симферополь отправится вечером 24 декабря.

Логистика в Крыму меняется с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально было завершено на прошлой неделе. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность ж/д части транспортного перехода и передал заключение о соответствии госзаказчику проектирования и строительства моста - ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства), Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Теперь пойдут пассажирские поезда по ж/д части моста. Грузовые поезда запустят позже - летом 2020 года.