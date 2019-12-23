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23.12.19 16:01
Доходы бюджета Балашихи в 2020 году превысят 17,5 млрд рублей
"Совет депутатов городского округа Балашиха решил утвердить основные характеристики бюджета городского округа (...) на 2020 год: общий объем доходов бюджета (...) в сумме 17 990 695 630,00 руб.", - говорится в документе.
В нем уточняется, что более 11,2 млрд руб. из этой суммы представляют собой межбюджетные трансферты.
Расходы муниципального бюджета на 2020 год оцениваются в сумме почти 18,5 млрд руб. Таким образом дефицит окружной казны составит около 458 млн руб.
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