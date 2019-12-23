Мобильное приложение для приемных родителей запустят в Подмосковье до конца года

23.12.19 16:11

© РИА Новости. Владимир Песня

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Приложение для желающих стать приемными родителями "Усыновление в Московской области" разработали в Подмосковье, сообщила заместитель министра образования региона Людмила Болатаева.

"Оно работает в тестовом режиме. Но через неделю, я думаю, что мы уже спокойно точно можем с вами говорить о том, что его можно скачать", - сказала Болатаева на пресс-конференции в понедельник.

В приложении доступна информация о детях, проживающих в детских домах: фотография ребенка, его возраст, возможная форма устройства ребенка. Также через него можно будет записаться на прием в органы опеки.

Всего в Подмосковье проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,8 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 8,5 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.