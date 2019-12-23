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23.12.19 16:11
Мобильное приложение для приемных родителей запустят в Подмосковье до конца года
"Оно работает в тестовом режиме. Но через неделю, я думаю, что мы уже спокойно точно можем с вами говорить о том, что его можно скачать", - сказала Болатаева на пресс-конференции в понедельник.
В приложении доступна информация о детях, проживающих в детских домах: фотография ребенка, его возраст, возможная форма устройства ребенка. Также через него можно будет записаться на прием в органы опеки.
Всего в Подмосковье проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,8 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 8,5 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.
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