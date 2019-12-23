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Разведывательный беспилотник "Форпост-Р" начинает госиспытания

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Форпост-Р" завершил этап заводских испытаний и выходит на государственные испытания (ГСИ), сообщили "Интерфаксу" в оборонно-промышленном комплексе в понедельник.

"ГСИ могут продлиться несколько месяцев. Их первый этап, возможно, будет проведен на территории экспериментального аэродрома "Салка" в Свердловской области, который несколько лет назад был оборудован для проведения испытаний систем БЛА", - сказал собеседник агентства.

По его данным, первый полёт разведывательного беспилотника "Форпост-Р" состоялся в мае 2019 года.

"За это время на этапе заводских испытаний было проведено 12 испытательных полётов, которые подтвердили достижение заданных заказчиком характеристик как летательного аппарата, так и комплекса в целом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов заявил агентству в понедельник, что "Форпост" "представляет собой наиболее функциональный и вследствие этого весьма востребованный российскими военными комплекс БЛА".

"Выполнить в сжатые сроки масштабную работу по созданию отечественного БЛА "Форпост-Р" стало возможным благодаря позитивным изменениям в российской индустрии беспилотных систем, где уже появились определенные наработки, в целом, а также благодаря заслугам Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), как разработчика и интегратора, в частности", - отметил Федутинов.

Ранее сообщалось, что тактический беспилотник "Форпост" представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII, собираемого на УЗГА с 2010 года. К 2018 году у российской армии было около 30 комплексов "Форпост" собранных из импортных комплектующих. Планировалось, что с 2019 года Минобороны России начнет получать полностью локализованные машины, к тому же прошедшие модернизацию с учетом боевого опыта в Сирии - "Форпост-М".

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолёта и наземную станцию управления. Масса одного самолёта составляет 500 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку с высоты шести км в течение 18 часов на удалении до 400 км. На борту размещается оптико-электронная система разведки и наблюдения с лазерным дальномером на гиростабилизированной платформе. Радиус действия по каналу связи может достигать 100 км.

Сборка БЛА Searcher MkII под российским наименованием "Форпост" велась на мощностях компании УЗГА из Екатеринбурга с 2011 года в рамках контракта стоимостью около $400 млн, заключенного в 2010 году между Israel Aerospace Industries (IAI) и компанией "Оборонпром".

Сотрудничество с Израилем в области беспилотной техники в определенный момент наткнулось на политические препятствия, что сделало критически важным создание полностью отечественного аналога БЛА.

С 2016 года УЗГА работает над созданием нового российского БЛА тактического класса "Форпост-Р". В конце 2019 работы по ОКР должны быть завершены. С 2020 года, по имеющимся планам, ожидаются первые поставки БЛА "Форпост-Р" в войска.

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