Ещё шесть лотов на глубоководные виды краба разыграют на аукционе в 2020 году

23.12.19 16:29

© РИА Новости. Виталий Савельев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в следующем году разыграют ещё несколько лотов на "крабовом аукционе".

"В 2020 году на аукционе ожидается реализация шести лотов на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке с соответствующим обязательством по строительству ещё шести судов. Будем эту работу продолжать", - сказал Трутнев, открывая заседание подкомиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

По его словам, в этом году на аукционе продано 35 лотов, 25 из которых для вылова краба на Дальнем Востоке. Поступление в бюджет РФ от продажи лотов превысили 142 млрд рублей. На российских верфях будет построено 35 судов-краболовов, в том числе 16 на верфях Дальнего Востока. Первый краболов уже заложен на "Восточной верфи" в Приморье.