Режим ЧС введен в одном из районов ХМАО из-за провалившегося в Иртыш грузовика с мазутом

23.12.19 17:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского района ввели режим чрезвычайной ситуации после инцидента с грузовиком, провалившимся под лед в районе технологической переправы через реку Иртыш, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

"Введен (режим ЧС - ИФ) вчера. Переправа закрыта", - подчеркнул собеседник агентства.

По его данным, инцидент произошел вечером в субботу. В воскресенье водолазы достали тело водителя грузовика. На месте происшествия в настоящее время работают водолазы и следственная группа.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что, по предварительным данным, грузовик был гружен мазутом.