Суд в Крыму закрыл еще на месяц крупнейший парк львов в Европе

23.12.19 17:21

© РИА Новости. Алексей Лебедев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Белогорский райсуд Крыма на заседании в понедельник постановил приостановить на месяц, до 23 января 2020 года, работу расположенного на полуострове парка львов "Тайган", который является крупнейшим в Европе.

"Суд принял решение еще на месяц закрыть парк львов "Тайган", по 23 января 2020 года. Убытки равны - миллионам и миллионам рублей, мы пропустили все новогодние праздники, когда люди приезжают в Крым и могли бы посетить парк", - сказал "Интерфаксу" создатель "Тайгана" - бизнесмен Олег Зубков.

Суд рассмотрел материалы по ч.2 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных). Госкомитет ветеринарии Крыма заявил о неисполнении "Тайганом" требований по вакцинации животных. Поводом для разбирательства стали происшествия в "Тайгане": ветеринары-чиновники нашли поцарапанного льва и упрекнули администрацию зверинца в том, что животных, которые это сделали, не нашли и не поставили на карантин; кроме того, тигренок в фотозоне поцарапал посетителя парка - военнослужащего.

"Придирки необъективные, притянутые за уши. Всегда в большом парке можно найти поцарапанного льва среди 55 львов и требовать найти львиц, которые его поцарапали, гуляя в саванне на 20 гектарах", - сказал Зубков.

Юристы парка намерены обжаловать решение суда.

Ранее, 5 декабря, тот же суд рассмотрел протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ Госкомитета ветеринарии и постановил приостановить работу парка на 30 дней. Комитет выявил нарушения федерального законодательства "в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукции с истекшим сроком годности".

Зубков в комментарии "Интерфаксу" заявил тогда: "Ветеринары говорят, что мы не можем скармливать животным мясо, непригодное людям в пищу, а мы считаем, что можем. В этом главный спор. Они считают, что мы должны кормить хищников мясом высшей категории".

"Мы получили охлажденную щуку из магазина - по срокам закончился срок реализации рыбы для людей, по ветсвидетельству она была отправлена в парк "Тайган" для скармливания медведям, и мясо говядины с перерабатывающего предприятия в Краснодаре. Мы давно скормили (рыбу и мясо - ИФ) и еще бы скормили 10 тонн, если бы нам такое предложили", - пояснил бизнесмен.

Зубков считает, что его парки - "Тайган" и "Сказку" - хотят обанкротить, поэтому постоянно проверяют и передают десятки протоколов в суды.

Власти Крыма заявляют, что не ставят перед собой цель закрыть "Тайган", однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства.

В интернете развернулись информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма бизнесмен Зубков. Ранее, в 1995 году, он открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.