Путин призвал выработать оптимальный вариант проверки качества продовольствия

23.12.19 17:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин призывает выработать оптимальный вариант проверки качества продовольствия, делать это аккуратно.

"Нужно выработать оптимальный вариант проверки качества (продовольствия - ИФ) и дать возможность коечному потребителю убедиться в качестве продукции. Но любое внедрение должно быть крайне аккуратным", - заявил президент на встрече с общественностью, посвященной вопросам сельского хозяйства, в селе Супс в Адыгее в понедельник.

Комментируя выступление одного из участников, который высказался против маркировки молочной продукции и заявил, что все вопросы в настоящее время решаются с помощью системы электронной ветсертификации "Меркурий", президент заявил: "Да, "Меркурий" внедрен, система работает. Она связана с качеством, с ветеринарными требованиями. Но на все вопросы она не отвечает и не прослеживает (продукцию - ИФ) от упаковки до покупателя".

Маркировка же, по его словам, "позволяет прямо посмотреть весь путь от начала производства до прилавка: штрих-код считывается - и все". "Поэтому маркировка более основательный инструмент", - считает Путин.

"Конечно, мы должны действовать и в интересах отрасли, и в интересах потребителей. Согласитесь, что потребителей больше. Но мы должны действовать таким образом, чтобы не наносить ущерб отрасли", - сказал президент.

Принявший участие во встрече министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в настоящее время ряд предприятий принимает участие в эксперименте по маркировке молочной продукции. "К июню проведем анализ и по результатам эксперимента будем решать", - сказал министр.

"Эксперимент идет, посмотрим, как это все на практике происходит", - добавил Путин.

Как сообщалось, правительство планирует с 1 июня 2020 года ввести маркировку молочной продукции. Вместе с тем в настоящее время действует система "Меркурий", которая осуществляет ветеринарную сертификацию этой продукции. Многие производители опасаются двойной нагрузки на бизнес. В Национальном союзе производителей молока подсчитали, что дополнительные расходы производителей в связи с введением маркировки составят 25 млрд рублей.