Карантин объявлен в районе Хабаровского края, где обнаружили дикого кабана, пораженного АЧС

24.12.19 06:15

© РИА Новости. Александр Кондратюк

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении карантина на территории Бикинского района края, где был подтверждён вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Усилен контроль за убоем и реализацией мясной продукции, специалисты отслеживают передвижение дикого кабана в лесном массиве. Кроме того, запрещены все виды охоты", - говорится в сообщении.

Также определены несколько карантинных зон и очаг вируса - охотничьи угодья Бикинского общества охотников и рыболовов. Именно там были обнаружены трупы диких кабанов с вирусом.

Посещение этого участка запрещено для всех, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.

Охота и убой всех видов животных на этих территориях также запрещены, как и отгрузка продукции животноводства.

Кроме того, документом определены границы зон потенциальной угрозы. Речь идет о территориях в Бикинском районе, находящихся в радиусе от 5 до 20 км от выявленного эпизоотического очага.

"В первой угрожаемой зоне на расстоянии пяти км от очага нет населенных пунктов и личных хозяйств здесь специалистам проще вести мониторинг из-за отсутствия контакта с домашними животными. Границы второй зоны мы определили исходя из возможных угроз занесения вируса со стороны Приморского края и КНР, междугородной трассы "Хабаровск - Владивосток". В эту зону попало село Оренбургское, где в частных подворьях содержится около 30 свиней. С владельцами хозяйств продолжается работа. Свинина этих хозяйств запрещена к продаже. Главная цель - не допустить контакта диких кабанов с домашними животными", - отмечает начальник управления ветеринарии правительства края Николай Постоев, слова которого приводятся в сообщении.