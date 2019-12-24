Строительство нескольких крупных социальных объектов начнется в Хабаровском крае в 2020 году

24.12.19 06:20

© РИА Новости. Сергей Венявский

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал 2020 год годом строительства в регионе, планируется начать возведение ряда крупных социальных объектов.

"У нас запланировано очень много как продолжающихся объектов, так и новых. Мы начинаем строить детскую инфекционную больницу в Хабаровске, это такой долгожданный объект, который ждут 18 лет", -сообщил Фургал на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Дальний Восток" в краевом центре во вторник.

Кроме того, добавил губернатор, начнется строительство детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне в Хабаровске. Также в планах региональных властей проектирование и строительство семи детских садов, нескольких школ в разных населенных пунктах, акушерского корпуса в селе Богородское, Центральной районной больницы в Советской Гавани.

"Как я и обещал, продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП - ИФ). За четыре года мы планируем 100 ФАПов, пять уже сдали, 19 запланировано на 2020 год", -отметил Фургал.

Как ожидается, в 2020 году будет завершено строительство дворца восточных единоборств, продолжится возведение противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, больницы в Николаевске-на-Амуре.