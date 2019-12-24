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24.12.19 06:20
Строительство нескольких крупных социальных объектов начнется в Хабаровском крае в 2020 году
"У нас запланировано очень много как продолжающихся объектов, так и новых. Мы начинаем строить детскую инфекционную больницу в Хабаровске, это такой долгожданный объект, который ждут 18 лет", -сообщил Фургал на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Дальний Восток" в краевом центре во вторник.
Кроме того, добавил губернатор, начнется строительство детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне в Хабаровске. Также в планах региональных властей проектирование и строительство семи детских садов, нескольких школ в разных населенных пунктах, акушерского корпуса в селе Богородское, Центральной районной больницы в Советской Гавани.
"Как я и обещал, продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП - ИФ). За четыре года мы планируем 100 ФАПов, пять уже сдали, 19 запланировано на 2020 год", -отметил Фургал.
Как ожидается, в 2020 году будет завершено строительство дворца восточных единоборств, продолжится возведение противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, больницы в Николаевске-на-Амуре.
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