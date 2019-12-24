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24.12.19 06:23
Пассажиропоток аэропорта во Владивостоке впервые превысил 3 млн за календарный год
Как сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), трёхмиллионный пассажир был зарегистрирован во вторник на рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии".
За 10 месяцев 2019 года пассажиропоток аэропорта превысил показатель общего пассажиропотока аэропорта за 2018 год, когда было обслужено 2 млн 634 тыс. человек.
"С января по ноябрь 2019 года более чем на 70% увеличился рост на японском направлении, пассажиропоток с китайской столицей увеличился больше чем на треть, а на направлениях Юго-Восточной Азии рост составил 24%", - говорится в сообщении.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
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