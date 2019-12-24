Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов и оштрафовал их капитанов

24.12.19 06:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 декабря. Interfax-Russia.ru -Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщает в среду пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти судов признаны виновными в совершении административного правонарушения (...) Арест, наложенный на суда 18 декабря, отменен", - говорится в сообщении.

Капитаны судов оштрафованы более чем на 6,4 млн рублей. После оплаты штрафов японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск. Отмечается, что экипажи судов незаконно добыли в районе Курильской гряды 7,5 тонн водных биологических ресурсов.