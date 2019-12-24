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24.12.19 06:28
Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов и оштрафовал их капитанов
"Решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти судов признаны виновными в совершении административного правонарушения (...) Арест, наложенный на суда 18 декабря, отменен", - говорится в сообщении.
Капитаны судов оштрафованы более чем на 6,4 млн рублей. После оплаты штрафов японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск. Отмечается, что экипажи судов незаконно добыли в районе Курильской гряды 7,5 тонн водных биологических ресурсов.
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