Трутнев требует доработать механизм субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке

24.12.19 06:31

© РИА Новости. Виталий Савельев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Механизм субсидирования строительства судов-краболовов на Дальнем Востоке требует доработки, считает вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Есть вопрос, связанный с поручением президента о стимулировании производства судов-краболовов в дальневосточном бассейне. (. . .) Он потребует еще довольно серьезных уточнений, потому что надо понять, когда эти дополнительные субсидии должны быть предоставлены", - сказал Трутнев журналистам в понедельник по итогам заседания подкомиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

Он также отметил, что на заседании был рассмотрен вопрос о гарантиях для заказчиков строительства судов.

"Сегодня было предложение, какие гарантии должен получить заказчик судна. То есть он должен быть уверен в том, что он точно получит судно, точно не потеряет квоты на вылов. Это всё надо собрать вместе. Далее попросили с учетом того, что многие предприятия на Дальнем Востоке - это совсем новая продукция, и состояние предприятий не такое уж блестящее, попросили дополнительно два года. Мы тоже такое решение поддержали", - сказал Трутнев.

В то же время он отметил, что к работе механизма "квоты в обмен на инвестиции" больших претензий нет.

Он также сообщил, что в следующем году на "крабовые аукционы" будут выставлены еще шесть лотов.

"В 2020 году на аукционе ожидается реализация шести лотов на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке с соответствующим обязательством по строительству еще шести судов. Будем эту работу продолжать", - сказал Трутнев на заседании подкомиссии.

По его словам, в этом году на аукционе продано 35 лотов, 25 из которых предполагают вылов краба на Дальнем Востоке. Поступление в бюджет РФ от продажи лотов превысили 142 млрд рублей. На российских верфях будет построено 35 судов-краболовов, в том числе 16 на верфях Дальнего Востока. Первый краболов уже заложен на "Восточной верфи" в Приморье.