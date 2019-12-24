"Чукотавиа" оштрафовано почти на 150 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров задержанных на несколько суток рейсов

24.12.19 07:50

© РИА Новости. Максим Блинов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Несколько авиаперевозчиков по инициативе Магаданской транспортной прокуратуры оштрафованы за несоблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в августе-ноябре этого года, нарушения выявлены в ходе проверки исполнения авиакомпаниями требований законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Дальневосточная транспортная прокуратура во вторник сообщила, что государственным предприятием Чукотского автономного округа "Чукотавиа" вылет четырех рейсов был задержан до 8 суток из-за непогоды. Однако пассажиров задержанных рейсов в аэропортах Анадырь, Певек, Кепервеем не разместили в гостинице, не обеспечили прохладительными напитками, горячим питанием и камерой хранения багажа.

По постановлениям прокурора авиакомпания и ее руководитель за оказание услуг, не соответствующих требованиям, оштрафованы на общую сумму 148 тыс. рублей. Также в суд направлены иски о возложении на "Чукотавиа" обязанности организовать предоставление пассажирам задержанных рейсов предусмотренных законодательством услуг.

Также надзорное ведомство в ходе проверки установило, что что ОАО АК "Уральские авиалинии" не разместило в гостинице пассажиров рейса Магадан - Якутск - Екатеринбург, задержанного по метеоусловиям более чем на 8 часов.

"По инициативе транспортного прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание услуг населению, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в виде штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей", - говорится в сообщении.