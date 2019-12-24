Около 1 млн кв. м жилья построят в Южно-Сахалинске за 5 лет

24.12.19 07:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэрия Южно-Сахалинска подготовила пятилетнюю программу жилищного строительства, согласно которой к 2025 году в областном центре планируют построить почти 1 млн кв. м жилья, стоимость программы - 100 млрд рублей, сообщил во вторник на пресс-конференции мэр города Сергей Надсадин.

"По итогам этого года в городе будет построено свыше 200 тыс. кв. м жилья, или по 1 кв. м на каждого жителя Южно-Сахалинска. Это статистика высокого уровня, на Дальнем Востоке такой статистики точно нет. На предстоящие пять лет мы по поручению губернатора региона подготовили программу и планируем построить за этот период порядка 1 млн кв. м жилья", - рассказал мэр.

На реализацию этой программы, по оценкам, потребуется 100 млрд рублей, добавил он. В эту сумму входит не только возведение жилья, но и прокладка инженерных сетей, благоустройство дворов, дороги, уточнил Надсадин.

Из 1 млн кв. м 30% жилья, по словам мэра, возведут на государственные и муниципальные деньги - это арендное жилье, в рамках расселения аварийного и ветхого жилфонда и прочее социальное жилье. Еще 30% жилья построят для тех, кому положены государственные субсидии (они субсидируют 60% стоимости жилья) - это молодые специалисты и другие группы граждан. Остальное жилье будет коммерческим.

Для выполнения таких масштабных планов городская власть подобрала несколько инвестиционных площадок на южной и северной окраинах города. В основном это бывшие "военные земли", переданные региону министерством обороны.

"Наша цель - чтобы дома не просто строились, а, чтобы это были полноценные застройки новых микрорайонов, современные, красивые, с комфортной средой", - отметил Надсадин. Он добавил, что там будет строиться вся необходимая социальная инфраструктура - детсады, школы, парковки и прочие объекты.