Более 5,2 тыс. пострадавших от наводнения семей в Иркутской области приобрели новое жилье

24.12.19 08:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области оплатили более 5,2 тыс. жилищных сертификатов, выданных пострадавшим от масштабного летнего наводнения, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.

"По данным на вечер понедельника оплачено 5 тыс. 270 свидетельств (жилищных сертификатов - ИФ) на 15,7 млрд рублей, в том числе 4 тыс. 410 свидетельств на 12,9 млрд рублей из средств федерального бюджета, 860 свидетельств на 2,73 млрд рублей из средств областного бюджета", - сказал собеседник агентства.

В своем муниципальном образовании жилье приобрели 55,9% пострадавших семей, в других территориях Иркутской области - 30,4%, за пределами региона - 13,7%, уточнили в министерстве.

Всего от пострадавших на предоставление социальной выплаты на приобретение нового жилья взамен утраченного принято 7 тыс. 64 заявления, выдано 7 тыс. 23 жилищных сертификата.