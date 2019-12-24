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24.12.19 08:52
Истребитель Су-57 разбился во время испытаний в Хабаровском крае
"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив", - заявили в ОАК.
В корпорации сообщили, что жертв и разрушений на земле нет.
"В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия", - сказали в ОАК.
Как сообщили "Интерфаксу" во вторник информированные источники, среди основных возможных версий крушения истребителя Су-57 рассматриваются несколько версий, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор.
"Точную причину предстоит установить комиссии", - сказал один из собеседников агентства.
Другой источник сказал "Интерфаксу", что метеоусловия в Хабаровском крае во вторник были благоприятными для проведения испытательного полета.
По словам экспертов, стоимость одного серийного Су-57 для ВКС РФ будет превышать 2 млрд рублей.
О крушении в Хабаровском крае истребителя Су-57 (заводской индекс - Т-50) стало известно во вторник около 7:00 мск. Это первое серьезное происшествие с самолетом данного типа.
На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, филиал "Сухого") было произведено 10 опытных машин для лётных испытаний. Первый полёт Су-57 состоялся 29 января 2010 года с заводского аэродрома Дзёмги.
Кроме того, по данным источников "Интерфакса", на днях должна состояться передача министерству обороны РФ первого серийного Су-57. Всего ВКС России должны получить 76 таких истребителей к 2028 году - соответствующий контракт был подписан на форуме "Армия-2019".
В настоящее время истребители Су-57 проходят испытания на аэродромах в Жуковском (ЛИИ им. Громова, входит в ОАК) и в Ахтубинске (ГЛИЦ им. Чкалова, принадлежит Минобороны РФ). В российском военном ведомстве сообщали, что Су-57 дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.
Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
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