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24.12.19 08:35
Роспотребнадзор советует не торопиться сервировать салатами новогодний стол
"Готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно: сроки годности очень коротки - от 6 до 18 часов, далее в любом продукте начинаются процессы микробиологической порчи. На первый взгляд они не видны, но употребление пищи, сроки годности которой истекли, может вызвать пищевое отравление", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства в связи с новогодними праздниками.
Все предновогодние заготовки нужно хранить только в холодильнике, подчеркнули в ведомстве. После встречи Нового года скоропортящиеся блюда также нужно убрать на холод. Оставить на праздничном столе можно только фрукты в ненарезанном виде.
Также в Роспотребнадзоре напоминают, что не следует приобретать алкоголь и продукты для новогоднего стола с рук, предпочтение стоит отдать постоянно действующим предприятиям торговли. Обратить внимание следует на сроки годности и условия хранения продуктов, указанные на этикетке. Если продукт хранится с нарушением условий хранения, покупать его не нужно.
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