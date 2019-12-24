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Администрации Ростова-на-Дону не имеет претензий к арестованной главе пресс-службы

© РИА Новости. Игорь Зарембо
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Отправленная под домашний арест руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова продолжает числиться в штате и получает полную зарплату, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Признать виновным человека может только суд. Поэтому до этих пор она числится сотрудником пресс-службы. Уволить мы ее не можем, если она сама захочет - она может обратиться, мы ее уволим. До решения суда исполнять ее обязанности будет заместитель. Те проекты, которые она (Давыдова - прим. ИФ) в этом году реализовывала - проекты хорошие. Конкурс на освещение СМИ в 2019 году прошел качественно. ФАС проверял, нарушений не было. Что было в 2018 году - мы не знаем", - сказал Логвиненко.

Он отметил, что подрядчик выигравший конкурс из-за которого было возбуждено уголовное дело, выполнил свою работу.

"Никакого хищения нет, у нас ничего не пропало, работа выполнена. Вопрос - законно ли победил тот подрядчик, который его (конкурс - ИФ) выиграл? Вот это ей и вменяется. Ущерб мы не оцениваем", - добавил Логвиненко.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону отправил Давыдову под домашний арест до 17 февраля 2020 года.

19 декабря со ссылкой на источник сообщалось, что оперативники провели обыск и выемку документации в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону. Давыдова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ).

Позднее муж Давыдовой Денис подтвердил, что она задержана в связи с расследованием дела о нарушениях при проведении торгов на освещение деятельности администрации города в 2018 году, в которых победило ООО "Деловое сообщество". Давыдов отметил, что дело строится на показаниях в УФАС руководителя "Делового сообщества" Дениса Штанько (бывшего главы пресс-службы ФК "Ростов") и его сотрудников.

Ранее в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области сообщали, что ведомство уличило управление информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ администрации Ростова-на-Дону в ограничении конкуренции при проведении конкурсов. Установлено, что управление вступило в сговор с ООО "Деловое сообщество" при проведении закупки на оказание услуги по комплексному освещению деятельности администрации города в печатных СМИ, на телевидении и в интернете.

"Установлено, что сотрудники администрации предоставляли информацию и рекомендации ООО "Деловое сообщество" относительно формирования ценового предложения, а также доступ к закупочной документации до ее официального опубликования", - отмечалось в пресс-релизе.

По данным ФАС, управление и "Деловое сообщество" также проводили переговоры относительно содержания закупочной документации и перспектив рассмотрения заявок, что также негативно повлияло на конкуренцию при проведении закупок. Кроме того, анализ договоров, представленных ООО "Деловое сообщество" в составе заявки в рамках одного из конкурсов, позволил сделать вывод о том, что поставщик не оказывает услуги комплексного характера, как того требует документация, сообщили в УФАС.

За данное нарушение антимонопольная служба признала администрацию города нарушителем законов "О контрактной системе..." и "О защите конкуренции". В ноябре данное решение поддержал Арбитражный суд Ростовской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в ростовском УФАС, материалы были переданы в правоохранительные органы.

По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Деловое сообщество" зарегистрировано в октябре 2015 года, уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. На тот момент 50% УК принадлежало Олегу Джегунцову, по 25% - Матвею Рыбакову и Владимиру Арутюнянцу. В июне 2016 года директором компании и владельцем 50% УК стал Денис Штанько. Еще 50% уставного капитала ООО "Деловое сообщество" с 2016 года принадлежит Валерию Буркальцеву. В декабре 2016 года компания получила свидетельство о регистрации СМИ. В начале 2019 года на сайте "Делового сообщества" появилась информация о том, что проект закрыт.

Давыдова назначена на должность начальника Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации Ростова-на-Дону в ноябре 2014 года после того, как на должность сити-менеджера города был утвержден бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань.

В ноябре 2016 года Горбаня на посту сменил экс-министр транспорта региона Виталий Кушнарев, который 23 апреля 2019 года заявил об уходе в отставку по собственному желанию раньше истечения срока полномочий. В октябре 2019 года депутаты думы Ростова-на-Дону избрали новым сити-менеджером бывшего сотрудника МВД Алексея Логвиненко, который с апреля этого года исполнял обязанности на данном посту.

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