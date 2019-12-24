Более 160 тыс. жителей Кубани остались без воды из-за повторной аварии

24.12.19 08:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Вторая за несколько дней авария произошла на магистральном водопроводе в Краснодарском крае, во вторник без воды вновь оказались города Новороссийск, Геленджик и Крымск, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"В 05:10 мск поступило сообщение, что произошел порыв на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тыс. человек, более 6,4 тыс. жилых домов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что водоснабжение отключено в городах Новороссийске, Геленджике, Крымске, а также курортном посёлке Кабардинка в пригороде Геленджика.

По состоянию на 7:00 мск место порыва обнаружено, проводятся работы по ликвидации аварии.

Для подвоза воды населению власти привлекли 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды.

В Крымском районе организован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Ситуация находится на контроле оперативного штаба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Несколькими днями ранее на Троицком групповом водопроводе произошла аналогичная авария. На её ликвидацию потребовалось больше суток. Накануне магистраль была запущена в работу.