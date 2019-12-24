Дело обвиняемого в халатности экс-главы МЧС по Кузбассу начали рассматривать по существу

24.12.19 09:06

© РИА Новости. Андрей Старостин

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Кемерова во вторник начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора города по пожарному надзору Григория Терентьева, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

Обвиняемые перед судебным заседание отказались общаться со СМИ, представитель прокуратуры начал зачитывать окончательное обвинение.

Мамонтов и Терентьев обвиняются по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии предварительного следствия, обвиняемые знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя Вишня", но не организовали проверку здания. Их халатность привела к пожару, невозможности его потушить из-за неисправной системы пожаротушения и эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты.

Кроме того, с 15 июня 2015 по май 2018 года Мамонтов присвоил 1 млн 888 тыс. рублей, которые были начислены в виде зарплаты лицам, фиктивно трудоустроенным в главк.

Терентьев в 2017 и 2018 годах по поддельным документам похитил 48 тыс. рублей, выделенных ему для проезда к месту отдыха.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.