Сбербанк откроет Бурятии 9 краткосрочных кредитных линий на 1,8 млрд рублей

24.12.19 09:09

© РИА Новости. Илья Питалев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Бурятия заключит со Сбербанком России контракты на предоставление региону девяти невозобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом 1,8 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Сбербанк выбран кредитором по итогам аукционов, на которых он предложил наименьшую цену за пользование денежными средствами. В аукционах принял участие Совкомбанк, но его ценовые предложения оказались выше, чем у Сбербанка.

Так, Сбербанк предоставит региону пять линий с лимитом 100 млн рублей каждая (начальная цена контрактов - 1,8 млн рублей, предложение Сбербанка - 1,57 млн рублей), две - по 400 млн рублей (7,2 млн рублей и 6,3 млн рублей соответственно), одну - на 200 млн рублей (3,6 млн рублей и 3,1 млн рублей соответственно) и еще одну - на 300 млн рублей (5,4 млн рублей и 4,7 млн рублей соответственно).

Все линии будут привлечены на срок 90 дней. Ресурсы Бурятия планирует направить на финансирование дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств региона.

Бюджет республики на 2019 год, по данным сайта республиканского Минфина, утвержден с доходами 64 млрд 24,4 млн рублей, расходами 66 млрд 484,8 млн рублей, дефицитом 2 млрд 460,4 млн рублей, или 3,7% расходов.

Предельный объем государственного долга региона - 18 млрд 731,7 млн рублей. Госдолг на 1 сентября составил 8 млрд 830,8 млн рублей, из которых 4 млрд 583,5 млн рублей приходилось на коммерческие кредиты, остальное - на бюджетные.