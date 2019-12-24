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24.12.19 09:26

Вино, посвященное Крымскому мосту, поступило в продажу

© РИА Новости. Екатерина Штукина
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Продажи коллекционного вина, посвященного мосту через Керченский пролив, начались во вторник, 24 декабря: его приготовили пять винодельческих предприятий Крыма и Краснодарского края.

"Коллекция из шести разных вин была заложена из винограда, выращенного на двух берегах в 2015 году. Вино созрело вместе с мостом. Серия - лимитированная: три кубанских предприятия приготовили по 19 тысяч бутылок каждое, два крымских - 19 тысяч суммарно", - сообщили журналистам в инфоцентре Крымского моста.

Цифра "19" выбрана не случайно, протяженность моста составляет 19 километров.

Работа над проектом объединила такие предприятия, как: "Массандра", "Новый Свет" (оба - Крым), "Фанагория", "Долина Лефкадия", "Шато Тамань" (все три - Кубань), уточнила со своей стороны пресс-служба "Массандры".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в понедельник дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части РФ в Крым в обход Украины.

Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился в 14:00 мск с Московского вокзала Северной столицы, это - первый состав, который пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту 25 декабря.

Вечером 24 декабря из Москвы отправится первый поезд в Симферополь.

Раньше поезда из Российской Федерации в Крым ходили через территорию Украины. Она считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, и в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, вошедшим по результатам местного референдума в состав России.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва). Ее акционеры не раскрываются.

ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.

Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Стоимость строительства объекта (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Грузовые поезда запустят летом 2020 года.

Завершение строительства железнодорожного участка моста через Керченский пролив и открытие ж/д сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

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