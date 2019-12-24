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24.12.19 09:23

Срок действия регионального маткапитала на Колыме продлен до конца 2024 года

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы единогласно поддержали продление до конца 2024 года срока действия законов о региональном маткапитале, сообщается на сайте областного парламента.

Ранее был установлен срок - 31 декабря 2020 года.

Как отметил председатель областной думы Сергей Абрамов, на Колыме действуют три вида регионального материнского капитала: за третьего ребенка, молодым женщинам при рождении первенца, а с 2019 года - за появление в семье второго ребенка.

"Практически все семьи, которые решили родить или усыновить малыша, имеют право на социальную поддержку. Мы установили достаточно широкий перечень возможностей использовать региональный материнский капитал - вплоть до ежегодных выплат. При этом сумма, предусмотренная на Колыме, существенно больше, чем во многих других, в том числе дальневосточных субъектах",-отметил Абрамов.

Отмечается, что первым в Магаданской области появился региональный материнский капитал за рождение третьего ребенка. Его начали выплачивать в 2012 году. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей, сейчас она возросла до 135 тыс.749 рублей. В этом году сертификаты получили 157 семей.

Спустя три года законодатели приняли решение выплачивать такую же сумму женщинам до 25 лет, у которых появился первенец. В 2020 году региональный маткапитал проиндексируют на 3%.

В 2019 году колымские семьи, в которых родился второй ребенок, получили право на социальную выплату в размере 30% от федерального семейного капитала - 135 907,8 руб. Сертификаты за второго ребенка в этом году получили 263 колымские семьи, 34 уже воспользовались ими. Это положило начало реализации социального блока послания президента РФ Федеральному собранию в регионе. Владимир Путин обозначил повышение уровня рождаемости одной из основных национальных целей.

На средства регионального материнского капитала в Магаданской области можно улучшить жилищные условия, провести капитальный или текущий ремонт квартиры или дома, оплатить образование ребенка и медицинские услуги. Вполне реально распределить сумму на равные ежегодные выплаты, чем активно пользуются колымчане. Вторая по популярности мера поддержки - текущий и капитальный ремонт жилых помещений.

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