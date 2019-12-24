"Северный поток 2" будет достроен и введен в эксплуатацию, несмотря на санкции

24.12.19 13:12

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство газопровода "Северный поток 2" будет обязательно завершено, и объект введут в эксплуатацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается "Северного потока 2", уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

Она подчеркнула, что объект "будет введен в эксплуатацию".

По мнению спикера, американские санкции в связи с этим проектом, предусмотренные в оборонном бюджете США, - это "апофеоз абсурда". "Теперь за счет этого бюджета будет вестись борьба против членов НАТО", - отметила спикер.

Матвиенко считает, что таким образом США ведут экономические войны, преследуя только собственные интересы.

"Что касается ответных мер, то над этим работают соответствующие министерства и ведомства, я думаю, не только в России. Но об этом уже задумались Евросоюз и европейские государства", - сказала она.

Между тем в данным момент у России нет судна-трубоукладчика для завершения газопровода "Северный поток 2", но его можно будет спроектировать и построить в течение 3-4 лет, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"В среднем, наверное, мы все-таки говорим о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства. К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне заявлял, что горизонт сдвижки сроков реализации проекта газопровода при введении новых санкций со стороны США окажется не более нескольких месяцев.

"Мы, конечно, его достроим, никаких сомнений нет, совсем чуть-чуть осталось", - заявил журналистам Медведев.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну немножко больше времени на это уйдет - ничего страшного. Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно, на несколько месяцев больше - никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - сказал премьер.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, (OFAC) уточнило, что санкции в отношении проекта вводятся незамедлительно и что трубоукладчики "должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством".

Но OFAC делает оговорку, что "могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".

Швейцарская Allseas заявила, что приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием санкций США.

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, которые этой осенью после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяженность датского участка - 147 км.