Организаторы полицейских учений с участием школьников из Татарстана уволены

24.12.19 11:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений с участием школьников из Татарстана.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - сказал Колокольцев на правительственной комиссии по профилактике правонарушений во вторник.

Как сообщалось, руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению полицейских учений.

Ранее в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса".

При этом пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.

"Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

Проверка проводится в связи с тем, что "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан".

По итогам проверки руководство министерства даст оценку управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району.

"Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в пресс-релизе.