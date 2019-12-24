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24.12.19 11:24
Организаторы полицейских учений с участием школьников из Татарстана уволены
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - сказал Колокольцев на правительственной комиссии по профилактике правонарушений во вторник.
Как сообщалось, руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению полицейских учений.
Ранее в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса".
При этом пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.
"Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - подчеркивается в сообщении.
Проверка проводится в связи с тем, что "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан".
По итогам проверки руководство министерства даст оценку управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району.
"Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в пресс-релизе.
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