Прокуратура хочет, чтобы с золотодобытчика "Сисим" взыскали более 350 млн рублей за ущерб рекам в Красноярском крае

24.12.19 11:37

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Красноярский природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании с ООО "Сисим" ущерба за загрязнение рек Сисим и Сейба, которое произошло в результате прорыва дамб, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры во вторник.

"В целях возмещения вреда, причиненного водным объектам, Красноярский природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО "Сисим" причиненного ущерба, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

По данным специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, вред, нанесенный в результате прорыва пяти дамб технологических отстойников на золотодобывающем участке ООО "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края, составил более 323 млн рублей реке Сисим и более 39 млн рублей реке Сейба.

"По результатам лабораторных исследований природной воды рек Сейба и Сисим установлено наличие в них значительного количества взвешенных веществ, а также железа, меди, цинка", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предложил компании "Сисим" добровольно возместить ущерб, причиненный водным объектам, в сумме 363 млн 509 тыс. рублей.

19 октября 2019 года вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов, организованных на золотодобывающем участке ООО "Сисим" у поселка Щетинкино Красноярского края. В результате аварии были затоплены два рабочих общежития и бытовые постройки.

Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Были возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности при работах, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек, и о загрязнении реки Сисим и ее притока - реки Сейба.

Следствие установило, что дамбы были возведены незаконно. Арестованы директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.