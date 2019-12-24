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Матвиенко: меры поддержки получат пострадавшие от любых форм семейного насилия

© РИА Новости. Максим Блинов
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Меры социальной и психологической поддержки, предусмотренные законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, будут распространены на пострадавших от любых форм домашнего насилия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Он (законопроект) о профилактике, чтобы не доводить уже до тяжелейших, резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье. Но, безусловно, меры этого закона с точки зрения психологической поддержки, создания кризисных центров, процедур, которые предусмотрены, они будут, конечно же, относиться ко всем жертвам насилия, которые подпадают под категорию бытового насилия. Именно эти нюансы сейчас увязываются с учетом состоявшейся дискуссии", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

Так она прокомментировала опасения по поводу того, что меры поддержки пострадавших от семейно-бытового насилия, предусмотренные соответствующим законопроектом, не будут распространены на более опасные случаи, которые регулируются Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Матвиенко сообщила, что Совет Федерации подвергся организованному троллингу на своем сайте при обсуждении законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

"Мы столкнулись с организованной кампанией - нас просто троллили - направления замечаний, предложений или полного отрицания закона, написанных под копирку. Было понятно, что это организованная кампания, попытка манипулировать общественным мнением. Это недобросовестные граждане так поступали, которые навязывали свою точку зрения через массированную оккупацию сайта Совета Федерации", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

По ее словам, рабочая группа при Совете Федерации уже анализирует и эти отклики.

"Все конструктивные с правовой точки зрения предложения будут учтены в законопроекте", - заверила спикер СФ.

Она выразила надежду на то, что в конечном итоге будет принят такой закон, который будет позитивно воспринят в обществе, парламентарии к этому стремятся.

"Мы так всколыхнули общество по поводу недопустимости бытового насилия - с кем не поговорю, нет семей, где бы этого не обсуждалось. Кто-то - "за", кто-то - "против", но уже сам факт того, что люди начали это обсуждать и грозить своим потенциальным обидчикам, что закон будет, имейте в виду, - это уже хорошо, это уже заставило серьезно задуматься на эту тему наших граждан", - отметила Матвиенко.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября для сбора отзывов и предложений по его возможной доработке. Замечания на сайте поступали до 15 декабря.

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