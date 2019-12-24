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24.12.19 11:54

Минстрой намерен выйти на ежегодное расселение более 1 млн "квадратов" жилья

© РИА Новости. Александр Кряжев
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия может выйти на ежегодное расселение более 1 млн кв.м аварийного жилого фонда, заявил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев.

"У нас каждый год пойдёт очень серьезное наращивание объёмов, когда мы уже будем переселять за 1 млн кв.м жилья", - сказал Якушев журналистам.

Он добавил, что увеличение объёмов расселения ожидается уже в 2020 году.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя промежуточные показатели нацпроектов, отметил, что многие показатели достигнуты.

"По такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили (задачу - ИФ) на текущий год, а превысили в три раза", - отметил Путин.

В настоящее время в аварийном жилищном фонде проживают около миллиона россиян, говорил ранее Якушев.

"Мы знаем о проблеме и занимаемся ей, сейчас идет переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Но в 2018-2019 гг. тоже есть жилье, которое стало аварийным. По нашим данным сегодня в аварийном жилье проживает порядка 1 млн человек", - сказал Якушев в программе "Право на справедливость".

Он добавил, что за этот год по программе было переселено порядка 30 тыс. человек.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 гг. планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 гг.) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.

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