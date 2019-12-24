Бутина вошла в экспертный совет при Москальковой

24.12.19 12:08

© РИА Новости. Илья Питалев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывшая заключенная американской тюрьмы Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я ее представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

Ранее Москалькова сообщала, что Бутина приняла ее предложение участвовать в рабочей группе при уполномоченном, которая будет заниматься помощью соотечественникам за рубежом.

Бутина, бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие", въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

26 апреля 2019 года американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной были зачтены девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Осенью Бутина была депортирована из США после отбытия тюремного срока. После депортации она не может в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.