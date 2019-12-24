Обвиняемый в растрате и халатности экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину

24.12.19 12:20

© РИА Новости. Александр Патрин

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в суде не признал вину, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Виновным себя не признаю. То обвинение, что озвучено, мне непонятно. Как я мог расходовать средства, будучи руководителем другого юрлица - как бухгалтер Федеральной противопожарной службы (ФПС) начисляла зарплату главку МЧС? Следствием и гособвинением об этом не говорится", - сказал Мамонтов после оглашения окончательного обвинения.

Он также подчеркнул, что ему "непонятно, как прикомандированные к главку люди не выполняли свои обязанности, если они присутствовали на совещаниях".

"Мне неясно, как и кем мне была передана информация о якобы выявленных нарушениях в ТРЦ. Всё это взяли и привязали к трагедии", - отметил Мамонтов.

Вину не признал и второй обвиняемый по делу - бывший главный госинспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев.

"Вину по каждому эпизоду не признаю. Мне непонятно, что я не сделал, утверждая план проверок на 2018 год, и каким образом вручение предписания об устранении нарушений за неделю до пожара помогло бы избежать последствий", - сказал Терентьев.

Во вторник утром в Центральном районном суде города Кемерово началось рассмотрение дела в отношении Мамонтова и Терентьева.

Как сообщалось, Мамонтов и Терентьев обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия они знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя Вишня", но не организовали проверку здания. Их халатность привела к пожару, невозможности его потушить из-за неисправной системы пожаротушения и эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты.

Кроме того, с 15 июня 2015 года по май 2018 года Мамонтов присвоил 1 млн 888 тыс. рублей, которые были начислены в виде зарплаты лицам, фиктивно трудоустроенным в главк.

Терентьев в 2017 и 2018 годах по поддельным документам похитил 48 тыс. рублей, выделенных ему для проезда к месту отдыха.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.