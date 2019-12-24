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24.12.19 12:37
В Коми в этом году отремонтировали 93 км дорог
"Для выполнения целевых показателей регионального проекта в 2019 году года приведено в нормативное состояние 92,9 км покрытия проезжей части, в том числе 58,3 км региональных автомобильных дорог и 34,6 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети городской агломерации Сыктывкар", - говорится в сообщении.
На автомобильных дорогах регионального значения обустроены 75 пешеходных переходов, три остановочных комплекса и один объект освещения. Также в Сыктывкаре отремонтированы дороги на 24 улицах.
"На реализацию нацпроекта в 2019 году было предусмотрено 980,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 506,4 млн рублей", - отмечается в релизе.
Как сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко, для региона участие в нацпроекте позволило выделить гораздо большие средства за счет федерального бюджета на приведение в нормативное состояние дорог, тем самым снизив нагрузку на бюджет республики. "Такая тенденция сохранится и в последующие годы", - приводит слова Крикуненко пресс-служба.
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