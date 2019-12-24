В Якутске 2020 год объявлен Годом поколений

24.12.19 12:39

© РИА Новости. Андрей Голованов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Наступающий год в Якутске объявлен Годом поколений, сообщила глава города Сардана Авксентьева журналистам.

"Мы в Якутске, начиная с прошлого года, стараемся поддержать тему, заданную в республике, и немного ее расширить. Поэтому следующий 2020 год объявляю Годом поколений, подразумевая связь и преемственность поколений", - отметила Авксентьева.

По ее словам, тематику года поддержали в Общественной палате города и сообщество ветеранов. Мэр Якутска также отметила, что поддерживает тему патриотизма в республике и тему памяти и славы России.

Как сообщалось, глава Якутии Айсен Николаев объявил 2020 год Годом патриотизма в регионе.

Ранее в Якутске 2013 год был объявлен Годом благоустройства, 2014 год - Годом гражданских инициатив, 2015 год - Годом народной солидарности, 2016 год - Годом труда, 2017 год - Годом добра, 2018 год - Годом новаторства, 2019 год - Годом добрососедства.