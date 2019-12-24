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24.12.19 12:43

Фармакологический комплекс за 7,3 млрд руб. введен в строй в ОЭЗ Петербурга

© РИА Новости. Виталий Белоусов
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Фармацевтическая компания "Вертекс" ввела в эксплуатацию производственный комплекс на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга, сообщает пресс-служба компании.

Общая площадь комплекса составляет около 56,5 тыс. кв. м, инвестиции в проект - 7,3 млрд рублей. Инвестиции непосредственно в третью, заключительную, очередь проекта составили 2,4 млрд рублей. В дальнейшем планируется расширить площадь производства третьей очереди более чем в два раза, процесс будет поэтапным и может занять несколько лет.

"Компания делает упор на развитие портфеля и рост продаж. Это относится к расширению ассортимента и созданию оригинальных комбинированных лекарств, не имеющих аналогов, которых у нас уже четыре... Расширение производства позволит инвестировать в разработку других инновационных препаратов", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Вертекса" Георгия Побелянского.

Предполагается, что после полной загрузки третьей очереди мощность фармкомплекса превысит 200 млн упаковок продукции в год. Согласно прогнозу на 2019 год, объем производства "Вертекса" составит около 90 млн упаковок, из них 82 млн - лекарства.

"Вертекс" зарегистрирована в 1999 году, начала производство в 2003 году. Компания занимается производством твердых, мягких и жидких лекарственных форм по полному циклу. В портфеле компании препараты для применения в кардиологии, неврологии, гинекологии, оториноларингологии, аллергологии, дерматологии, гинекологии и других направлениях, а также косметические средства и БАДы.

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