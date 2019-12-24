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Туроператоры ждут увеличения турпотока в Крым не раньше лета

© РИА Новости. Константин Михальчевский
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Туроператоры рассчитывают на рост турпотока в Крым после запуска железнодорожного сообщения, но вряд ли это произойдет раньше начала летнего сезона - зимой поезд будет востребован в первую очередь у местных жителей.

"Запуск поездов в Крым в зимнем сезоне на спросе не скажется, туроператоры ждут увеличения потока только в летний сезон. Крым не принадлежит к приоритетным новогодним направлениям. Россияне в это время ездят в Сочи, где хороший горнолыжный кластер, в Петербург, Москву, Великий Устюг, по Золотому кольцу и за границу", - сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на туроператоров.

Тюрина отметила, что гостиницы Крыма при этом заполняются хорошо, но большинство постояльцев - это местные жители. "На поезде, скорее всего, поедут крымчане, навещающие родственников и друзей. Туристам не с руки тратить на дорогу трое суток, а из Питера и того больше. Средняя продолжительность новогодних поездок при размещении в отелях - четыре ночи", - добавила эксперт.

По словам Тюриной, в зимнем Крыму не хватает и развлечений. "В Большом Сочи есть горнолыжные курорты, "Сочи парк". А в Крыму зимой можно разве что увидеть мост и пройти курс лечения в санаториях. Этого мало, чтобы направление стало круглогодичным", - сказала она. Если летом Крым принимает втрое меньше туристов, чем Краснодарский край (5 млн против 15 млн туристов), то зимой это разрыв увеличивается до 10 раз.

"А вот в летний период Крымский мост себя покажет, люди поедут. Поток в Крым подрастает - в основном, за счет самостоятельных туристов. Поезда в межсезонье в свою очередь помогут перераспределить турпотоки: туроператоры сократили полетные программы на полуостров этой зимой, поезд отчасти может это компенсировать", - заключила Тюрина.

Накануне Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное сообщение через Керченский пролив по Крымскому мосту. Первый поезд в Крым отправился в понедельник, 22 декабря, из Санкт-Петербурга.

Ожидается, что по итогам 2019 года туристический поток в Крым составит 7-7,5 млн туристов.

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