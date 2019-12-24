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24.12.19 12:58
В Кремле назвали увольнение ямальской журналистки, задавшей вопросу Путину, "делом редакции"
"Мы видели эти сообщения. В данном случае мы не знаем деталей, и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или была уволена. Но в данном случае, это, скорее, дело редакции. Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ", - сказал Песков журналистам в субботу.
Пресс-секретарь отметил, что на пресс-конференции "любые вопросы задавались" и "на любые вопросы президент давал свои ответы".
Так он ответил на вопрос, отслеживает ли Кремль ситуацию с ямальской журналисткой, которую якобы уволили из-за недовольства местных властей тем, что она задала на пресс-коференции президента вопрос о строительстве моста через Обь.
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