В Кремле назвали увольнение ямальской журналистки, задавшей вопросу Путину, "делом редакции"

24.12.19 12:58

© РИА Новости. Илья Питалев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Ситуация с увольнением корреспондента телеканала "Ямал-Регион" Алисы является в первую очередь делом редакции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения. В данном случае мы не знаем деталей, и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или была уволена. Но в данном случае, это, скорее, дело редакции. Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ", - сказал Песков журналистам в субботу.

Пресс-секретарь отметил, что на пресс-конференции "любые вопросы задавались" и "на любые вопросы президент давал свои ответы".

Так он ответил на вопрос, отслеживает ли Кремль ситуацию с ямальской журналисткой, которую якобы уволили из-за недовольства местных властей тем, что она задала на пресс-коференции президента вопрос о строительстве моста через Обь.