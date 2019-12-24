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24.12.19 13:18

Минздрав предлагает оплачивать психологическую помощь беременным женщинам

© РИА Новости. Нина Зотина
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Минздрав выработал проект приказа, предполагающий увеличение финансирования помощи беременным и матерям в послеродовой период, в том числе, оплату психологов.

"Утвердить: Порядок расходования средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что "предусмотрено увеличение стоимости родового сертификата с 11 тыс. рублей до 12 тыс. рублей, в том числе, на оплату услуг, оказанных женщинам в период беременности, с 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей (услуг по оказанию медицинской помощи в сумме 3 тыс. рублей и оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи в сумме 1 тыс. рублей)".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. "Есть целый ряд инструментов, которые уже работают, тот же самый родовой сертификат (...) Его можно было бы использовать и в этом значении, то есть, например, на оказание психологической поддержки, на консультации, немножко увеличив его стоимость", - сказал Медведев в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Присутствовавшая на программе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что у ее ведомства есть идеи, как применить этот инструмент для развития психологической работы с женщинами во время поздних сроков беременности, а иногда и на ранних сроках. "Мы бы хотели иметь такие стимулирующие доплаты медицинским психологам и другим медицинским работникам, которые работают в этих отделениях, в женских консультациях, в родильных домах", - сказала Скворцова.

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