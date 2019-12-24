Большинство москвичей довольны программой реновации

24.12.19 13:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Большинство жителей Москвы довольны реализуемой в столице программой реновации жилья, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Опросы, которые на сегодняшний день проводятся, и та информация, которой мы обладаем, говорят о том, что подавляющее большинство граждан довольны тем, как реновация проводится в Москве", - сказал Якушев на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что на сегодняшний день предусмотрены все необходимые процедуры, где сами граждане могут принять участие в решении вопросов, связанных с реновацией.

"Только после того, как прошли все необходимые общественные процедуры, принимаются те или иные решения", - заверил министр.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тыс. московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу было включено 5 173 дома.