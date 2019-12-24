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24.12.19 13:40
Большинство москвичей довольны программой реновации
"Опросы, которые на сегодняшний день проводятся, и та информация, которой мы обладаем, говорят о том, что подавляющее большинство граждан довольны тем, как реновация проводится в Москве", - сказал Якушев на пресс-конференции во вторник.
Он добавил, что на сегодняшний день предусмотрены все необходимые процедуры, где сами граждане могут принять участие в решении вопросов, связанных с реновацией.
"Только после того, как прошли все необходимые общественные процедуры, принимаются те или иные решения", - заверил министр.
Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тыс. московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу было включено 5 173 дома.
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