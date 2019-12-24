Павильон "Ластоногие" за 1,6 млрд рублей построят в Московском зоопарке

24.12.19 13:42

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Подрядчика строительства нового павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке выберут на торгах, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства во вторник.

"Департамент объявил торги на выполнение подрядных работ по строительству павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке по адресу: Большая Грузинская улица, владение 1, строение 109. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", - сказал глава ведомства Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Начальная цена контракта составляет 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены в течение 21 месяца с даты заключения соглашения.

Новый павильон "Ластоногие" расположится на месте существующего. Здание будет трехэтажным, с подземным уровнем. В состав комплекса бассейнов войдут два больших вольера глубиной 7 м и три малых (3,5 м).