Первые резиденты зайдут на территорию новой ОЭЗ в Кашире в начале 2020 года

24.12.19 13:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Экспертный совет, который определит первых резидентов новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в городском округе Кашира, пройдет в первом квартале следующего года, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

"Ожидаем, что в конце января - начале февраля 2020 года первые три резидента новой ОЭЗ пройдут экспертный совет и начнут строить здесь свои предприятия", - сказал Хромов в интервью "Интерфаксу".

Зампред добавил, что всего к площадке проявляет интерес шесть компаний, потенциальный объем инвестиций исчисляется десятками миллиардов рублей.

ОЭЗ в Кашире была создана в 2019 году.

Полная версия интервью Хромова доступна на сайте "Интерфакса".