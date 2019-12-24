Рекорд по строительству жилья побит в этом году в Москве

24.12.19 14:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - С начала 2019 года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию около 10,4 млн кв.м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв.м жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство жилья - основной драйвер развития мегаполиса. Не менее 15% от всего существовавшего объема недвижимости в городе было построено за последние восемь лет. Это потрясающая, уникальная динамика для любого мирового мегаполиса", - отметил Хуснуллин во вторник.

Он напомнил, что за девять лет построено в Москве было построено 77,2 млн кв.м недвижимости, в том числе 30,5 млн кв.м жилья.

"В настоящее время в Москве реализуются принципы комплексной застройки территорий. Жилье не возводится само по себе, рядом с новыми домами естественно появляются детские сады, школы, поликлиники, больницы и вся необходимая инфраструктура. Кроме того, при формировании проектов кварталов продумывается четкая дорожная и транспортная сеть", - подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что до конца года в столице может быть сдано ещё около 500 тыс. кв.м жилья.

По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва занимает четвертое место по темпам строительства жилья среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк.