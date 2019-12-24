|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.12.19 14:04
Почти 90 бесплатных таксофонов заработали в Сочи
"Оператор отменил плату за телефонные звонки с таксофонов на все номера мобильных и стационарных телефонов по России", - сообщает пресс-служба горадминистрации.
Это связано с высокой социальной значимостью таксофонов - в некоторых отдалённых населённых пунктах они по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу своего региона, родственникам и друзьям.
"Всего на территории Сочи действует около 90 таксофонов универсального обслуживания, которые установлены на улицах, вблизи остановок и магазинов даже в самых удалённых населённых пунктах", - подчеркивается в сообщении.
Каждому таксофону присвоен номер, что позволяет бесплатно принять любой входящий вызов.
"Звонки на стационарные или мобильные телефоны при международных вызовах остаются платными", - отмечает пресс-служба.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket