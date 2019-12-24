Моор: Антипинский НПЗ подал Транснефти заявку на 7,5 млн т нефти в 2020г

24.12.19 14:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Антипинский НПЗ" восстановило объемы переработки нефти и планирует в 2020 году переработку на уровне 7,5 млн тонн, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор журналистам во вторник.

"Совсем недавно мы с президентом "Транснефти" Токаревым обсуждали ситуацию на "Антипинском НПЗ", сколько нефти качается через их трубопроводы. Они подтверждают, что заявка на следующий год на 7,5 млн тонн есть", - сказал губернатор.

Он отметил, что во втором полугодии НПЗ вышел на переработку 600 тыс. тонн нефти в месяц. "Это как раз 7,2-7,5 млн тонн (в год - ИФ), та мощность, с которой он работал до вхождения в эту ситуацию (процедуру банкротства - ИФ)", - пояснил Моор.

Моор также заявил, что в ходе заседания кредиторов НПЗ 19 декабря, было принято решение о продолжении производственной деятельности завода.

"19 числа было заседание кредиторов, на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе и о закрытии завода. Слава Богу, большинство кредиторов люди здравомыслящие, (. . .) тем более что если его остановить, то кредиторы своих средств назад точно бы не получили", - заявил он.

Он также добавил, что по итогам 2019 года "Антипинский НПЗ" заплатит во все уровни бюджета порядка 6,5 млрд рублей.

"Антипинский НПЗ", ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года испытывал проблемы с обеспечением нефтью - поставки были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В мае этого года 80% "Антипинского НПЗ" перешло Сбербанку за долги. Позже стало известно, что СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Завод некоторое время работал в режиме горячей циркуляции и возобновил работу в июле.

В начале сентября суд ввел в отношении Антипинского НПЗ процедуру наблюдения по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка), рассмотрение дела о банкротстве завода по существу назначено на 30 декабря. По состоянию на 10 декабря в реестр требований кредиторов включены требования 123 кредиторов на общую сумму 246 млрд 240,765 млн рублей, в том числе, требования Сбербанка на сумму свыше 170 млрд рублей и "СБК" на 28,5 млрд рублей.

В конце октября Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) сообщила, что завершила все необходимые процедуры и стала миноритарным участником "Сокар энергоресурс". Компания заявила, что будет выполнять роль управляющей компании в Антипинском НПЗ.

Антипинский НПЗ мощностью 7,5 млн тонн производит бензин марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 11 месяцев 2019 года переработка сократилась до 4,329 млн тонн с 6,168 млн тонн за аналогичный период прошлого года. По последним данным, долг НПЗ составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд.