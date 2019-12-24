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24.12.19 16:43

ОКР обещает добиваться присутствия спортсменов РФ на ОИ-2020 под флагом РФ

© РИА Новости. Алексей Филиппов
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласилось с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международного спорта, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков

"(Решили) не согласиться с решением исполкома WADA от 9 декабря, которым была поддержана рекомендация Комитета WADA по соответствию (CRC) о признании РУСАДА несоответствующим Кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА", - сказал Поздняков журналистам.

По его словам, гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу поручено до 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями. "Поручить гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии Российского антидопингового агентства с решением исполкома WADA несосоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу рекомендации последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА", - сказал Поздняков.

"Таким образом, общее собрание РУСАДА полностью поддержало рекомендации набсовета РУСАДА", - отметил глава ОКР.

Ранее во вторник Олимпийский комитет России поддержал позицию наблюдательного совета РУСАДА, который выразил несогласие с решением WADA отстранить Россию от международного спорта.

"Олимпийский комитет России поддержал рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА с решением WADA", - сказал Поздняков.

Он отметил, что Олимпийский комитет России задействует третьи лица в судебном споре РУСАДА и WADA.

"В случае несогласия с решениями исполкома Всемирного антидопингового агентства Российское антидопинговое агентство напишет письмо в WADA, в котором выразит несогласие. WADA вынуждено будет идти истцом в Спортивный арбитражный суд. Ответчиком в данном процессе будет выступать РУСАДА", - сказал Поздняков.

"Существует вероятность участия в этом процессе третьих лиц. Принято соответствующее решение: выбрана юридическая компания, адвокаты будут защищать наши интересы", - заявил глава ОКР.

По словам Поздныкова, ОКР не теряет надежды, что спортсмены из РФ примут участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио в полноценном статусе.

"Сделаем все возможное, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио с российским триколором", - заявил глава ОКР Станислав Поздняков журналистам во вторник по окончании заседания исполкома комитета.

Поздняков заверил, что на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне в январе российские спортсмены будут участвовать под флагом РФ. "Наша команда будет участвовать в полноценном режиме, с российским флагом. Я надеюсь, будет звучать победный гимн нашей страны", - отметил глава ОКР.

По его словам, подготовка к этим соревнованиям идет в плановом режиме.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства не согласился с решением исполкома WADA, который наложил на РУСАДА санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. " В рамках дискуссии мы приняли решение не соглашаться с решением ВАДА", - заявил глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

"Эта рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, потом будет подготовлено письмо от имени президента. Это состоится в течении 10 - 15 дней. Далее мяч будет на стороне ВАДА, и мы будем обсуждать это в правовом поле", - добавил Ивлев.

Решение набсовета открывает путь к разрешению спора РУСАДА и WADA в международном спортивном арбитраже.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

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