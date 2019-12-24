Резиденция Деда Мороза открывается в горах Сочи на высоте 1100 м

24.12.19 14:11

© РИА Новости. Василий Батанов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - В Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 м откроется резиденция Деда Мороза, где ему можно будет написать письмо с пожеланием или поучаствовать в мастер-классах, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор" во вторник.

Для детей в "Роза Холл" 30 и 31 декабря представят новогодний спектакль "Волшебный будильник". Это театрально-цирковое представление с фокусами от Бабы Яги, шоу мыльных пузырей, трюками от черепашки Ниндзя, укрощением 4-х метровых питонов и акробатическим перфомансом Человека-паука.

"31 декабря, уже с 8 часов утра юных гостей курорта будет встречать анимационная команда, чтобы вместе отправиться в новогоднее путешествие. На площади у ратуши для детей разыграют новогоднее представление, Дед Мороз и Снегурочка проведут хоровод под большой елкой", - отмечает пресс-служба.

В целом на новогодних каникулах всесезонный горный курорт "Роза Хутор" представит туристам выступления классических музыкантов, звезд зарубежной и российской эстрады, рока, а также театрально-цирковое представление, праздничный салют и дискотеку.

Новогоднюю программу на курорте откроет 29 декабря Classic Parad в музыкальном концертном комплексе (МКК) "Роза Холл". На сцене концертного зала выступят солисты камерной филармонии Сочи. В качестве специальных гостей приглашены Алексей Балашов (гобой), Денис Лупачев (флейта) и Рафаэль Мкртчан (дудук).

Вечером 30 декабря в "Роза Холл" зазвучит орган - в программе "Органная ночь 2020". Лауреат международных конкурсов Владимир Королевский исполнит музыкальные произведения для органа в сопровождении голоса и оркестровых инструментов от барокко до рока. В концерте также примут участие солисты классической сцены из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Главное новогоднее шоу начнется в 21:00 мск на сцене на площади Роза, где выступят Рождественский хор, кавер-группа с известными хитами и группа "Моральный кодекс". Ровно в полночь прогремит праздничный салют, а потом до 3:00 мск пройдет дискотека.