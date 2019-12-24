В Москве построят более 350 км дорог и реконструируют 129 км набережных

24.12.19 14:27

© РИА Новости. Максим Блинов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - С начала года в Москве построено 114 км дорог и 24 транспортных сооружения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Ежегодно в Москве строится не менее 100 км дорог. Благодаря этому, по оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва входит в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком", - заявил Хуснуллин журналистам во вторник.

Заместитель мэра напомнил, что в этом году уже построено 114 км дорог, 24 транспортных сооружения и 14 пешеходных переходов.

"Однако темпы дорожного строительства снижаться не будут - с 2020 до конца 2022 года планируется построить 352 км, дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, а также 58 пешеходных переходов", - добавил Хуснуллин.

Он напомнил, что за последние восемь лет в столице было построено 908 км дорог, 270 искусственных сооружений и 227 пешеходных переходов.

Кроме того, в 2019 году с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) под Москвой был построен рекордный объем линий метро - 38 км, заявил Хуснуллин.

"В среднем с помощью специальных машин ежегодно строится порядка 25 км тоннелей, а в этом был достигнут рекордный показатель - 38 км", - отметил Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, около 10% от общей протяженности "пройденных" тоннелей были построены с помощью проходческих комплексов-гигантов диаметром 10 м.

Хуснуллин напомнил, что всего в Москве на проходке тоннелей метро задействовано более 30 ТПМК, из них четыре машины большого диаметра.

Всего за последние восемь лет общая протяженность линий метро в Москве выросла более чем на 50%. За это время было построено 155 км линий, 81 станция (с учетом МЦК) и 10 электродепо.

Хуснуллин также сообщил, что к 2024 году в столице планируется построить и реконструировать 129 км набережных, обустроить 40 новых общественных зон и построить 24 новых моста.

"Сегодня в Москве уделяется большое внимание возвращению Москвы-реки в городское пространство. Вдоль набережных создаются новые общественные центры, река станет доступной для жителей, чистой и функциональной", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что в период с 2011 по 2019 год выполнены работы по благоустройству 61,4 км набережных.

"Программа благоустройства набережных будет способствовать решению экологических проблем, очистке воды, создаст городскую среду нового вида: сформирует новые пешеходные зоны, а также благоустроенные зелёные набережные для отдыха москвичей", - пояснил Хуснуллин.