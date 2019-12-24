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24.12.19 14:27
В Москве построят более 350 км дорог и реконструируют 129 км набережных
"Ежегодно в Москве строится не менее 100 км дорог. Благодаря этому, по оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва входит в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком", - заявил Хуснуллин журналистам во вторник.
Заместитель мэра напомнил, что в этом году уже построено 114 км дорог, 24 транспортных сооружения и 14 пешеходных переходов.
"Однако темпы дорожного строительства снижаться не будут - с 2020 до конца 2022 года планируется построить 352 км, дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, а также 58 пешеходных переходов", - добавил Хуснуллин.
Он напомнил, что за последние восемь лет в столице было построено 908 км дорог, 270 искусственных сооружений и 227 пешеходных переходов.
Кроме того, в 2019 году с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) под Москвой был построен рекордный объем линий метро - 38 км, заявил Хуснуллин.
"В среднем с помощью специальных машин ежегодно строится порядка 25 км тоннелей, а в этом был достигнут рекордный показатель - 38 км", - отметил Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, около 10% от общей протяженности "пройденных" тоннелей были построены с помощью проходческих комплексов-гигантов диаметром 10 м.
Хуснуллин напомнил, что всего в Москве на проходке тоннелей метро задействовано более 30 ТПМК, из них четыре машины большого диаметра.
Всего за последние восемь лет общая протяженность линий метро в Москве выросла более чем на 50%. За это время было построено 155 км линий, 81 станция (с учетом МЦК) и 10 электродепо.
Хуснуллин также сообщил, что к 2024 году в столице планируется построить и реконструировать 129 км набережных, обустроить 40 новых общественных зон и построить 24 новых моста.
"Сегодня в Москве уделяется большое внимание возвращению Москвы-реки в городское пространство. Вдоль набережных создаются новые общественные центры, река станет доступной для жителей, чистой и функциональной", - отметил Хуснуллин.
Он напомнил, что в период с 2011 по 2019 год выполнены работы по благоустройству 61,4 км набережных.
"Программа благоустройства набережных будет способствовать решению экологических проблем, очистке воды, создаст городскую среду нового вида: сформирует новые пешеходные зоны, а также благоустроенные зелёные набережные для отдыха москвичей", - пояснил Хуснуллин.
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