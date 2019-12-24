Из детсада в Челябинской области госпитализированы 14 человек

24.12.19 14:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Двенадцать детей и двое взрослых госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду в Копейске Челябинской области, один ребенок находится в реанимации, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Всего пострадали восемнадцать человек, из них - шестнадцать детей в возрасте от 2 до 6 лет и два сотрудника. Госпитализировано четырнадцать человек. Один ребенок находится в реанимации, второй - в отделении инфекции", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Источник инфекции и пути ее передачи устанавливаются.

В связи с массовым заболеванием воспитанников детский сад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о госпитализации восьми детей и одного из воспитателей детсада в Копейске в конце прошлой недели. По данному факту следственные органы проводят проверку.